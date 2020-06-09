شاموسكا: «كورونا» حالت دون الوصول للآسيوية

وكالات (صدى):
قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، البرازيلي بريكليس شاموسكا، بأن هدفنا هو الآسيوية ولكن كورونا حالت دون ذلك ، مضيفا بأن توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب الوباء أثر على منافسة الفيصلي على مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا.
وأعتبر شاموسكا بأن ذلك الآسيوية هو أهم أهداف الإدارة، مشيرا إلى أن تدريبه لنادي الهلال كان إحدى المحطات المهمة في مسيرته التدريبية التي كان يطمح من خلالها إلى تحقيق لقب الدوري.
واوضح المدرب أن حكومة المملكة تعاملت بجدية تجاه مع فيروس كورونا وأثبتت حسن أدائها في مواجهة الجائحة وكل شيء تحت السيطرة وهذا الأهم، متابعا بانه الآن يسعى للمحافظة على لياقته البدنية ويقوم بعمل تمارين يومية مع زوجته .