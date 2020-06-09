نجران (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية في منطقة نجران اليوم الثلاثاء ، من القبض على وافدين يمنيين استخدما تقارير طبية مزورة عن خلوهما من كورونا.
ومن جانبه ،صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل من الله - عن القبض على وافدين اثنين من الجنسية اليمنية قاما باستخدام تقارير طبية مزورة عن خلوهما من فايروس كورونا ( كوفيد 19).
وباستكمال إجراءات التحقيق معهما أقرا بذلك، وتبين أن من زور التقارير بمقابل مادي هو (مواطن في العقد الثالث من العمر).
وأكد الرائد عبدالله العشوي انه جرى القبض عليه لاحقاً ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة.