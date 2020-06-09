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بالفيديو.. عودة جزئية للحياة في فنادق مكة

Time منذ ساعة
Views 1692
بالفيديو.. عودة جزئية للحياة في فنادق مكة

مكة المكرمة (صدى):
استعادت فنادق مكة المكرمة نشاطها بشكل جزئي منذ انتهاء المنع الكلي والبدء بالسماح بالدخول والخروج لأول مرة منذ سريان اجراءات منع التجول .

وقال أصحاب الفنادق والخبراء أن نسبة الفنادق التي أغلقت خلال فترة الحجر 85% بينما كانت النسبة في جدة 22 % ، مؤكدين العودة الطفيفة في جدة بالتزامن مع رفع الحظر وكان الإشغال يتراوح بين 5 إلى 16 % ، وفقاً لـ " العربية " .

كما أكدوا أن أغلب الإشغالات لزيارات عائلية وجزء منها للسياحة لكنهم بينوا تفائلهم بعودة الإشغالات بنسبة 100 % بعد تجاوز هذه الأزمة وعودة أفواج العمرة .

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
طيب
مازن الشريف
بالعكس الحكومه عمال تصرف على الشعب وعليك ي غبي يعني انت ما تاخذ اي فلوس من الحكومه عندك حافز وحساب المواطن والضمان وغيرها وغيرها وتنكر عيني عينك اجل انت تتكلم وانت نايم فوق وصحصح واذا عندك دليل جيب لا تتكلم كلام وانت عمال تاخذ وتحط في جيبك
مازن الشريف
بالعكس الحكومه عمال تصرف على الشعب وعليك ي غبي يعني انت ما تاخذ اي فلوس من الحكومه عندك حافز وحساب المواطن والضمان وغيرها وغيرها وتنكر عيني عينك اجل انت تتكلم وانت نايم فوق وصحصح واذا عندك دليل جيب لا تتكلم كلام وانت عمال تاخذ وتحط في جيبك
مازن الشريف
بالعكس الحكومه عمال تصرف على الشعب وعليك ي غبي يعني انت ما تاخذ اي فلوس من الحكومه عندك حافز وحساب المواطن والضمان وغيرها وغيرها وتنكر عيني عينك اجل انت تتكلم وانت نايم فوق وصحصح واذا عندك دليل جيب لا تتكلم كلام وانت عمال تاخذ وتحط في جيبك

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