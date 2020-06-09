«الغنوشي» يتجاهل مطالب إبعاده ويثير غضب الشارع التونسي

تونس (صدى):
أثارت تصريحات رئيس حركة "النهضة" الإسلامية في تونس راشد الغنوشي غضب الشارع التونسي خاصة مع تجاهله التام لمطالبات إبعاده ومحاولة تجنيب حركتي "الشعب" و"تحيا تونس".
وقال الغنوشي بان تصوّت حركة الشعب وتحيا تونس ضد النهضة، وذلك في إشارة الى الجلسة البرلمانيّة العامّة التي تعرّض خلالها للمساءلة يوم الـ3 من يونيو، و التي صوّتت خلالها حركتا ”الشعب“ و ”تحيا تونس“ برفض التدخّل الأجنبي في ليبيا مردفا بان هذا غير طبيعي، ولذلك من المنتظر أن تحصل تطورات في بنية الحكم حتى نصل إلى وضع طبيعي تلتقي فيه الأغلبية البرلمانية مع الأغلبية الحكومية“، وفق تقديره.
ومن جهة أخرى، أرجع الغنوشي، رفض حركة النهضة التوقيع على وثيقة التضامن الحكومي إلى عدم وجود التضامن ذاته قائلا: “الليلة السابقة لم نكن متضامنين، فكيف يمكن أن نجلس غدا حول طاولة وحدة ونوقع على وثيقة؟“، مضيفا بالقول ”هذه سخرية من وعي الناس“، فنحن رفضنا التوقيع في انتظار الوصول إلى توافق حقيقي يضمن هذا التضامن“، وفق تعبيره.