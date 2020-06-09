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انخفاض المطالبات التأمينية بسبب الإجراءات الاحترازية

Time منذ ساعة
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انخفاض المطالبات التأمينية بسبب الإجراءات الاحترازية

الرياض (صدى):
أكد محمد السليمان الرئيس التنفيذي لشركة نجم، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الاحترازية الناجمة عن مكافحة الفيروس المستجد ساهمت في تقليص المطالبات التأمينية في المملكة.

وأوضح رئيس شركة نجم، أن التنسيق يجري مع 27 شركة تأمين لحصر ورفع نحو 4.8 مليون وثيقة تأمين سارية؛ لافتًا إلى أن الشركة ساهمت في مواكبة تطورات المرحلة الحالية التي فرضتها تداعيات تفشي الوباء بموازاة تحقيقها لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الحياة.

وأشار " السليمان " إلى أن منع التجوّل الذي فرضته المملكة ساهم في تقليص عدد المطالبات التأمينية، قائلًا أن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة على المواطنين والمقيمين أدت إلى انخفاض نسبة المطالبات التأمينية، دون تحديد نسبة معينة، مع تراجع السير بالمركبات في الطرقات والشوارع وبين المدن التزاماً بالتعليمات الحكومية.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
طيب
مازن الشريف
بالعكس الحكومه عمال تصرف على الشعب وعليك ي غبي يعني انت ما تاخذ اي فلوس من الحكومه عندك حافز وحساب المواطن والضمان وغيرها وغيرها وتنكر عيني عينك اجل انت تتكلم وانت نايم فوق وصحصح واذا عندك دليل جيب لا تتكلم كلام وانت عمال تاخذ وتحط في جيبك
مازن الشريف
بالعكس الحكومه عمال تصرف على الشعب وعليك ي غبي يعني انت ما تاخذ اي فلوس من الحكومه عندك حافز وحساب المواطن والضمان وغيرها وغيرها وتنكر عيني عينك اجل انت تتكلم وانت نايم فوق وصحصح واذا عندك دليل جيب لا تتكلم كلام وانت عمال تاخذ وتحط في جيبك
مازن الشريف
بالعكس الحكومه عمال تصرف على الشعب وعليك ي غبي يعني انت ما تاخذ اي فلوس من الحكومه عندك حافز وحساب المواطن والضمان وغيرها وغيرها وتنكر عيني عينك اجل انت تتكلم وانت نايم فوق وصحصح واذا عندك دليل جيب لا تتكلم كلام وانت عمال تاخذ وتحط في جيبك

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