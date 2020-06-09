ياسر جلال يتعاقد لتجسيد شخصية الصحابي خالد بن الوليد

القاهرة (صدى):
يجسد الفنان المصري ياسر جلال، شخصية الصحابي خالد بن الوليد في مسلسل "سيف الله" وذلك بعد اعتذار الفنان المصري عمرو يوسف للشركة المنتجة عن تجسيد تلك الشخصية.
وكشفت تقارير صحافية، أن ياسر جلال، لم يتعاقد على تلك الشخصية إلا بعد التأكد بنفسه من اعتذار عمرو يوسف عن الشخصية خاصة وأنه تلقى اتصالا من شركة "سينرجي" لتجسيد الشخصية.
وذهب ياسر جلال، لمنزل الفنان عمرو يوسف حيث جمعتهما مقابلة قال فيها الأخير إنه بالفعل اعتذر عن الدور كون الشركة المنتجة أجلت المسلسل لعام 2021 وهو ما يتعارض مع تجسيده لدور آخر في مسلسل تعاقد عليه للعام المقبل.