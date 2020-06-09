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ياسر جلال يتعاقد لتجسيد شخصية الصحابي خالد بن الوليد

Time منذ 4 ساعات
Views 1473
ياسر جلال يتعاقد لتجسيد شخصية الصحابي خالد بن الوليد

القاهرة (صدى):
يجسد الفنان المصري ياسر جلال، شخصية الصحابي خالد بن الوليد في مسلسل "سيف الله" وذلك بعد اعتذار الفنان المصري عمرو يوسف للشركة المنتجة عن تجسيد تلك الشخصية.

وكشفت تقارير صحافية، أن ياسر جلال، لم يتعاقد على تلك الشخصية إلا بعد التأكد بنفسه من اعتذار عمرو يوسف عن الشخصية خاصة وأنه تلقى اتصالا من شركة "سينرجي" لتجسيد الشخصية.

وذهب ياسر جلال، لمنزل الفنان عمرو يوسف حيث جمعتهما مقابلة قال فيها الأخير إنه بالفعل اعتذر عن الدور كون الشركة المنتجة أجلت المسلسل لعام 2021 وهو ما يتعارض مع تجسيده لدور آخر في مسلسل تعاقد عليه للعام المقبل.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجيب الخير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اللون الكحلي الباذنجاني هذا ماوراه إلا وجع الراس🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
طلال بنجر
عندما تكون هناك متابعة دقيقة ومحاسبة سريعة يفيق أصحاب السلوك المستهتر واللا مسؤول ويثوبوا إلى رشدهم وهذا ديدن جهاتنا الأمنية فلله الحمد المنة.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية

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