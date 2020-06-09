" لماذا تهادنون السعودية: لتنجح مخططاتنا " تسريب جديد يكشف خبث الحمدين

ماجد القزيز (صدى):
نشر المعارض القطري خالد الهيل، اليوم الثلاثاء، تسريبًا جديدًا، يبين مدى خبث نظام الحمدين، ومراوغاته المستمرة.
وتضمن المقطع حديثًا مسربًا لحمد بن خليفة، وسؤاله: لماذا تهادنون السعودية؟ ، ليرد قائلا: " مهادنة بالمهادنة اللي تعتقدها غير صحيح! نريد ان تنجح مخططاتنا " .
ويستمر الهيل في نشر مقاطع مسربة للأمير القطري السابق حمد بن خليفة وعراب الخراب حمد بن جاسم، التي تفضح الحقد القطري الدفين تجاه المملكة وقادتها، وتنظيمهما لزعزعة استقرار المملكة، والسعي إلى تقسيمها، والاعتراف علانية بمخطط المؤامرات.
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