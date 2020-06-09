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" لماذا تهادنون السعودية: لتنجح مخططاتنا " تسريب جديد يكشف خبث الحمدين

Time منذ 36 دقيقة
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" لماذا تهادنون السعودية: لتنجح مخططاتنا " تسريب جديد يكشف خبث الحمدين

ماجد القزيز (صدى):
نشر المعارض القطري خالد الهيل، اليوم الثلاثاء، تسريبًا جديدًا، يبين مدى خبث نظام الحمدين، ومراوغاته المستمرة.

وتضمن المقطع حديثًا مسربًا لحمد بن خليفة، وسؤاله: لماذا تهادنون السعودية؟ ، ليرد قائلا: " مهادنة بالمهادنة اللي تعتقدها غير صحيح! نريد ان تنجح مخططاتنا " .

ويستمر الهيل في نشر مقاطع مسربة للأمير القطري السابق حمد بن خليفة وعراب الخراب حمد بن جاسم، التي تفضح الحقد القطري الدفين تجاه المملكة وقادتها، وتنظيمهما لزعزعة استقرار المملكة، والسعي إلى تقسيمها، والاعتراف علانية بمخطط المؤامرات.

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موسى الرشيدي
يجب طرد الصحونج ومطاوعتها الى قطر وتركيا حتى ترتاح السعودية العظمى منهم
راعي البيضاء
تدرون ليش هل كلب يكره السعودية .. كل يعرف ان يوم طرد ابوه عاق الوالدين جبنة وسكنة وكلناه.. وكان مفروض جزانا الاحسان من الكلب وبوه بس فعلآ الكلاب مايرث الا كلب والحصااان احسان .. الله يمتع بابوفهد لين يورين في الكلب وجروه عميم الذرق يوم
عبد الرحمن
الله يحمي الملك وابنه الحكومه تصرف علشعب وعلمقيم ويعطيهم الف عافيه عمواجهة كورونا والله يرفع البلاء عن كل المسلمين

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