تشريع قانون " حوثي " لنهب اليمنيين

فهمي محمد (صدى):
أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية قانوناً يبيح لها سرقة أموال الشعب اليمني وفرض التمييز العنصري بين مختلف شرائح المجتمع اليمني بناء على الطائفة والأسرة.
وكشفت وثيقة مسربة منح المليشيا حق نهب الشعب اليمني في 20% من أموالهم بما فيها بيض الدجاج، كما تمنح الوثيقة الحوثي وأسرته بالتصرف بتلك الأموال لصالحهم وحجبها عن فقراء الشعب اليمني بمختلف شرائحهم.
وصنفت الوثيقة الشعب اليمني إلى فئتين هما الأسر الحوثية، وعامة الشعب، حيث تحرم الوثيقة قطع الزكاة من الفئة الأولى وتمنحها حق السطو على الممتلكات فيما تحرم على الثانية الاستفادة من الزكاة وتفرض عليها الدفع.