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حجر القطريين العائدين من الخارج على نفقتهم بعد هدر " الحمدين " أموالهم

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حجر القطريين العائدين من الخارج على نفقتهم بعد هدر " الحمدين " أموالهم

خالد الظفيري (صدى):
في الوقت الذي يهدر فيه النظام القطري أموال شعبه، لصالح تركيا، خرجت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر لولوة الخاطر، معلنة أنه سيتم لإخضاع القطريين العائدين من الخارج للحجر الفندقي على نفقتهم الخاصة لمدة أسبوعين.

ورغم قلة أعداد القطريين العائدين من الخارج، إلا أن الحكومة فشلت في توفير حجرا صحيا على نفقتها، مغرمة شعبها تكاليفا لا تقترب من تكاليف تمويل المرتزقة والدول المعادية.

وسبق لنظام الحمدين أن ساهم ماليا في برنامج إنتاج الطائرات التركية المسيرة التي تستخدمها في معاركها مع الجيش الوطني الليبي بهدف خدمة مصالح اردوغان وأسرته واسترضائه لضمان عدم سحب قواته من قطر التي تتولى حماية تميم وأفراد عائلته من غضب الشعب القطر ي المتنامي ضدهم.

وهكذا يواصل "الحمدين " إهدار أموال الشعب في مغامرات خاسرة عبر ضخه ثروات وطنهم في إنتاج أسلحة يستخدمها الإرهابيون في ليبيا وسوريا ضد الأبرياء.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
النيوترونات هي محرك وباعث الطاقة وهي الشفرة المغناطيسية المجهولة والمكملة لعلم الكيمياء المغنطيسية ( الذرية والنووية )
د محمد ماجد بخش
يوجد تفاصيل مثيرة ومخرسة- للنظريات الكمومية- التي غيرت تأريخ العلوم بفعل -خداع التصوير الرياضي- الذي يربط الواقع بالخيال العلمي والابتعاد عن الواقع الملاحظ عمليا والممثل للحقيقة
العسيري
هذه مخالفه قانونيه ونتمنى أن يطبق عليهم القانون دون رحمه لأنهم تخطوا الاساءه إلى الوطن
د محمد ماجد بخش
المحاور الممثلة بالارقام العددية وليس فقط الأرقام السحرية ولا أرقام سحرية في العلم الواضح الناضج.. وهي وحدات تمثيل الثبات ((النووي النيوتروني البروتوني الإلكتروني المغناطيسي)) لوحدة وحدة العنصر وهي ذرة العنصر. #_معلومة_القرن
د محمد ماجد بخش
10 وحدات تتحكم فيها النواة من خلال وحدة المجموع النووي وليس عدد الإلكترونات الممثلة لفترات العناصر! الوحدة العددية الوحدة الثقالية الوحدة الفراغية الوحدة الممثلة الوحدة المنتظمة الوحدة الرابطة الوحدة المحورية الوحدة المغناطيسية وحدة الثبات وحدة المجموع #_معلومة_القرن

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