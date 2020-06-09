حجر القطريين العائدين من الخارج على نفقتهم بعد هدر " الحمدين " أموالهم

خالد الظفيري (صدى):
في الوقت الذي يهدر فيه النظام القطري أموال شعبه، لصالح تركيا، خرجت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر لولوة الخاطر، معلنة أنه سيتم لإخضاع القطريين العائدين من الخارج للحجر الفندقي على نفقتهم الخاصة لمدة أسبوعين.
ورغم قلة أعداد القطريين العائدين من الخارج، إلا أن الحكومة فشلت في توفير حجرا صحيا على نفقتها، مغرمة شعبها تكاليفا لا تقترب من تكاليف تمويل المرتزقة والدول المعادية.
وسبق لنظام الحمدين أن ساهم ماليا في برنامج إنتاج الطائرات التركية المسيرة التي تستخدمها في معاركها مع الجيش الوطني الليبي بهدف خدمة مصالح اردوغان وأسرته واسترضائه لضمان عدم سحب قواته من قطر التي تتولى حماية تميم وأفراد عائلته من غضب الشعب القطر ي المتنامي ضدهم.
وهكذا يواصل "الحمدين " إهدار أموال الشعب في مغامرات خاسرة عبر ضخه ثروات وطنهم في إنتاج أسلحة يستخدمها الإرهابيون في ليبيا وسوريا ضد الأبرياء.