نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الاعتداء على مدير مركز صحي بـ " دباسة " من مواطن غير ملتزم بالإجراءات

Time منذ 31 دقيقة
Views 1424
Comment 2
الاعتداء على مدير مركز صحي بـ " دباسة " من مواطن غير ملتزم بالإجراءات

الطائف (صدى):
تعرض مدير أحد المراكز الصحية بمحافظة الطائف، للاعتداء من قبل مواطن، أثناء تأدية عمله .

وتفاجأ المدير بدخول شخص غير متقيد بالإجراءات الاحترازية، إلى مكتبه رافعًا صوته بحجة عدم تحويل أسرته من المركز.

وحاول المدير تهدئة المواطن، وإقناعه بالجلوس والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي إلى حين الانتهاء من المراجعين الذين يسبقونه.

واعتدى المواطن على مدير المركز بدباسة مكتبية، كما حطيم جهاز الجوال الخاص به.

ومن جانبها باشرت الجهات الأمنية في الطائف الواقعة، وتحفظت على الشخص المعتدي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
هل عندك قصاصة تثبت هذا الكلام ؟
ابو عمار
المفروض يقتل بتعليقه بالمشنقه
ابو عمار
ادبوه وعلموه كيفية التعامل مع الاخرين
ابو عمار
يا ليت ترقصوهم تحت اشعة الشمس وقت الضهيره حفاة وعراه
ابو عمار
اوكي

أخر الأخبار

حجر القطريين العائدين من الخارج على نفقتهم بعد هدر " الحمدين " أموالهم
حجر القطريين العائدين من الخارج على نفقتهم بعد هدر " الحمدين " أموالهم
Time منذ دقيقتين Views 1076
بالفيديو..وافد يقوم بتجربة الكمامات بعد وضع يده في فمه
بالفيديو..وافد يقوم بتجربة الكمامات بعد وضع يده في فمه
Time منذ 29 دقيقة Views 1767
الاعتداء على مدير مركز صحي بـ " دباسة " من مواطن غير ملتزم بالإجراءات
الاعتداء على مدير مركز صحي بـ " دباسة " من مواطن غير ملتزم بالإجراءات
Time منذ 31 دقيقة Views 1424
محمد الذايدي لفلاح القحطاني : لا يوجد هدف لماجد عبد الله في أي بطولة عربية
محمد الذايدي لفلاح القحطاني : لا يوجد هدف لماجد عبد الله في أي بطولة عربية
Time منذ ساعة Views 433
إضافة 5 مطارات لخطة استئناف الرحلات الداخلية
إضافة 5 مطارات لخطة استئناف الرحلات الداخلية
Time منذ ساعة Views 1868
المؤبد لمشرف دار أيتام في قضية هتك عرض 6 أطفال
المؤبد لمشرف دار أيتام في قضية هتك عرض 6 أطفال
Time منذ ساعة Views 873
تحديد هوية المتورطين في مقطع " الرقص بزي الأمن "
تحديد هوية المتورطين في مقطع " الرقص بزي الأمن "
Time منذ ساعة Views 3658
خالد السبع : نادي النصر تعود دائمآ انه يتابع نادي الهلال بانجازاته وبطولاته
خالد السبع : نادي النصر تعود دائمآ انه يتابع نادي الهلال بانجازاته وبطولاته
Time منذ ساعتين Views 434
علي مليباري : للمصلحه العامه إلغاء الدوري بدون تتويج
علي مليباري : للمصلحه العامه إلغاء الدوري بدون تتويج
Time منذ ساعتين Views 383
فهد المفيريج : يوجد ثقافه المؤامره المستمره من الإعلام بنادي النصر
فهد المفيريج : يوجد ثقافه المؤامره المستمره من الإعلام بنادي النصر
Time منذ ساعتين Views 309