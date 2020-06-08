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موعد اجتماع اتحاد الكرة لحسم مصير الدوري 

Time منذ 52 دقيقة
Views 1707
موعد اجتماع اتحاد الكرة لحسم مصير الدوري 

ماجد محمد (صدى):
كشف مصدر مطلع أن اتحاد كرة القدم سيعقد اجتماعًا يوم غدًا الأربعاء، حيث أنه ربما يتحدد خلال هذا الاجتماع وضع الدوري واستكماله أو أي قرارات تخص الدوري والموسم الرياضي.

وكانت العديد من الأندية المنافسة في دوري المحترفين " دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين " واجهت أزمة كبيرة، بإضافة إلى أندية من دوري الدرجة الأولى والدرجة الثانية مع بعض المدربين الذين رفضوا تمديد عقودهم فى حال استئناف منافسات المسابقة في الموسم الكروى الجارى 2019-2020 بعد توقفها منذ مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".

يذكر أن المدربين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء اشترطوا على الأندية تمديد عقودهم بمزايا مالية جديدة، أو أن يكون التمديد لمدة سنة كاملة بدلاً من أن يرتبط بنهاية الأنشطة الرياضية للموسم الحالي.

ووضعت الأزمة الأندية في ورطة خاصة الفرق الغير منافسة سواء على المراكز المتقدمة أو مراكز الهبوط، حيث أنها ستكون أمام خيار تمديد عقود مدربيها بمزايا مالية مختلفة، أو إنهاء عقودهم والاستعانة بمدربين وطنيين في حال استكمال الموسم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
خلهم يرقصون في مزبن الجاني من لسب الخيزران اللين ..
عندما يغيب المساء
طيب طيب
عندما يغيب المساء
طيب طيب
ابوبدر
الله يهديها ويصلح حالها. كل واحد يمثل نفسه. ✋
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههه .. .. خذ وخل ياالحبيب ,, اذا تبي تعد الأخطاء تتعب ماتحصيهاا ...

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