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«الصحة» تكشف عن قصة مؤثرة لإحدى حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
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«الصحة» تكشف عن قصة مؤثرة لإحدى حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
روت وزارة الصحة قصة مؤثرة لإحدى حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

ومن جهته، كتب حساب " عش " بصحة التابع لوزارة الصحة عبر حسابه في موقع " تويتر " قصة حالة: " عدم ترك المسافة الآمنة في تجمع أسري، أدى الى إصابة الجدة ودخولها العناية المركزة، نتمنى لها الشفاء العاجل، ومنكم الاحتياط والحذر ".

ونشرت وزارة الصحة انفوجرافيك حول أخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية والذي أوضح تسجيل 3369 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلوغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 105 آلاف و283 حالة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
خلهم يرقصون في مزبن الجاني من لسب الخيزران اللين ..
عندما يغيب المساء
طيب طيب
عندما يغيب المساء
طيب طيب
ابوبدر
الله يهديها ويصلح حالها. كل واحد يمثل نفسه. ✋
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههه .. .. خذ وخل ياالحبيب ,, اذا تبي تعد الأخطاء تتعب ماتحصيهاا ...

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