أردوغان يتبجح: سرت مهمة لوجود آبار النفط

ماجد القزيز (صدى):
قال رئيس تركيا المحتل للأراضي الليبية رجب أردوغان أن العمليات العسكرية في سرت حساسة للغاية.
وأثار الرئيس التركي استفزاز العالم العربي بتصريحاته؛ حيث قال: "مدينة سرت الليبية مهمة بسبب وجود آبار النفط والغاز ".
وتابع :" تركيا لديها اتفاق مع حكومة الوفاق في ليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية ونحن نمتلك سفنا للتنقيب في البحر المتوسط والبحر الأسود".
وأضاف: "عمليات السيطرة على قاعدة الجفرة الجوية في ليبيا مستمرة".
واستكمل: "بعد الاتصال مع ترامب بإمكاننا القول إن مرحلة جديدة ستبدأ بالنسبة إلى تركيا وستكون خطوات أخرى مقبلة مثل الاتصال مع بوتن".