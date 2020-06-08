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أردوغان يتبجح: سرت مهمة لوجود آبار النفط

Time منذ ساعة
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أردوغان يتبجح: سرت مهمة لوجود آبار النفط

ماجد القزيز (صدى):
قال رئيس تركيا المحتل للأراضي الليبية رجب أردوغان أن العمليات العسكرية في سرت حساسة للغاية.

وأثار الرئيس التركي استفزاز العالم العربي بتصريحاته؛ حيث قال: "مدينة سرت الليبية مهمة بسبب وجود آبار النفط والغاز ".

وتابع :" تركيا لديها اتفاق مع حكومة الوفاق في ليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية ونحن نمتلك سفنا للتنقيب في البحر المتوسط والبحر الأسود".

وأضاف: "عمليات السيطرة على قاعدة الجفرة الجوية في ليبيا مستمرة".

واستكمل: "بعد الاتصال مع ترامب بإمكاننا القول إن مرحلة جديدة ستبدأ بالنسبة إلى تركيا وستكون خطوات أخرى مقبلة مثل الاتصال مع بوتن".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
خلهم يرقصون في مزبن الجاني من لسب الخيزران اللين ..
عندما يغيب المساء
طيب طيب
عندما يغيب المساء
طيب طيب
ابوبدر
الله يهديها ويصلح حالها. كل واحد يمثل نفسه. ✋
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههه .. .. خذ وخل ياالحبيب ,, اذا تبي تعد الأخطاء تتعب ماتحصيهاا ...

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