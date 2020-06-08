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المدينة المنورة تسجل 1400 حالة نشطة 

Time منذ 10 دقائق
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المدينة المنورة تسجل 1400 حالة نشطة 

المدينة المنورة (صدى):
وصلت عدد الإصابات في المدينة المنورة  124 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح إجمالي الحالات منذ بداية الجائحة 10492 حالة، تعافى منها 9192 حالة ولله الحمد بنسبة 87,61 %، فيما توفي 61 شخصًا، رحمهم الله، وما زالت 1239 حالة نشطة بنسبة تقدر بـ 11,81%.

وشملت محافظات المدينة المنورة 161 حالة نشطة توزعت على سبع محافظات ومركز،  حيث بلغ عدد الحالات التي سجلتها والبالغة 611 حالة، توفيت منها حالتان، فيما تعافت 448 حالة ولله الحمد، لتتصدر محافظتا ينبع ووادي الفرع عدد الحالات المسجلة.

وكانت وزارة الصحة سجلت اليوم 3369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وتسجيل 34 حالة وفاة، وتسجيل 1707 حالات تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 74,524 حالة.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
التأثير النووي موجود داخل العدد الممثل لعدد الإلكترونات الممثلة لغلاف ذرة العنصر لكن بعضها إلكترونات زائدة تحفظ توازن العدد الذري فقط لا تصل بالعنصر للتكافؤ المتوقع من تمثيل درجة الثقل الفراغية
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
طيب
ابو وليد
من تعليقك وشكواك في مكان كهذا الظاهر انك مريض وليس دكتور
عندما يغيب المساء
قد المرض. عم وطم

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