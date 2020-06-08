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حرس الحدود يعثر على صياد مصري على ساحل تبوك

Time منذ ساعة
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حرس الحدود يعثر على صياد مصري على ساحل تبوك

الرياض (صدى):
صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن الدوريات البحرية التابعة لمركز السلطانية في قطاع حقل بمنطقة تبوك، عثرت على صياد مصري الجنسية، يبلغ من العمر 36 عاماً، كان يستخدم قارب تجديف بالأرجل (بدالة) لغرض صيد السمك، على السواحل المصرية قذفته الأمواج العاتية بسبب الظروف الجوية الصعبة إلى الساحل السعودي .

وأوضح المتحدث الرسمي بأنه فور تلقي البلاغ، توجهت الدوريات إلى الموقع، وتمكنت من العثور على الصياد المصري، وهو في حالة صحية جيدة، في حين عثرت على القارب المستخدم على بعد ميل بحري من موقع العثور عليه، مؤكداً أنه بعد التنسيق سلم الصياد إلى الجانب المصري صباح اليوم بعد استضافته من قبل حرس الحدود .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
التأثير النووي موجود داخل العدد الممثل لعدد الإلكترونات الممثلة لغلاف ذرة العنصر لكن بعضها إلكترونات زائدة تحفظ توازن العدد الذري فقط لا تصل بالعنصر للتكافؤ المتوقع من تمثيل درجة الثقل الفراغية
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
طيب
ابو وليد
من تعليقك وشكواك في مكان كهذا الظاهر انك مريض وليس دكتور
عندما يغيب المساء
قد المرض. عم وطم

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