نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. سر العاطفة التي تتملك خادم الحرمين خلال أداء العرضة

Time منذ ساعة
Views 1798
Comment 1
بالفيديو.. سر العاطفة التي تتملك خادم الحرمين خلال أداء العرضة

نايف السالم (صدى):
أوضح الدكتور فهد السماري، السر في العاطفة التي تتملك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله "، خلال العرضة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " في الصورة " ، أن شخصية الملك سلمان عندما تتفاعل مع القصيدة والعرضة فهي تتفاعل مع التاريخ، وفاءًا للرجال الذي ضحوا من أجل الوطن وللمبادئ والقيم.

وأشار إلى أن العرضة تقدم بأبيات بسيطة تثير الحماس في قلب السعودي، فالعرضة هي عرضة حرب .

وأكد أن كلمة "العوجا" هي وصف للمكان، وهي عماد الاستقرار وعماد الوحدة، وهي دلالة رمزية على "الدرعية"، كما يُستخدم المصطلح كدلالة على "النخوة".

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
التأثير النووي موجود داخل العدد الممثل لعدد الإلكترونات الممثلة لغلاف ذرة العنصر لكن بعضها إلكترونات زائدة تحفظ توازن العدد الذري فقط لا تصل بالعنصر للتكافؤ المتوقع من تمثيل درجة الثقل الفراغية
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
طيب
ابو وليد
من تعليقك وشكواك في مكان كهذا الظاهر انك مريض وليس دكتور
عندما يغيب المساء
قد المرض. عم وطم

أخر الأخبار

ماصدقت خبر بحفل التخرج
ماصدقت خبر بحفل التخرج
Time منذ 7 دقائق Views 176
الخبرة والشجاعة ضد فهد
الخبرة والشجاعة ضد فهد
Time منذ 8 دقائق Views 233
بائع جح رايق
بائع جح رايق
Time منذ 9 دقائق Views 218
المدينة المنورة تسجل 1400 حالة نشطة 
المدينة المنورة تسجل 1400 حالة نشطة 
Time منذ 10 دقائق Views 1287
الشايب مو سهل
الشايب مو سهل
Time منذ 10 دقائق Views 208
وافد يقتل ثعبان طوله مترين في القنفذة
وافد يقتل ثعبان طوله مترين في القنفذة
Time منذ 18 دقيقة Views 1541
شاهد.. هلاوس اردوغان تضعه في مواقف محرجة
شاهد.. هلاوس اردوغان تضعه في مواقف محرجة
Time منذ ساعة Views 1826
عضو شرف النصر يكشف عن مادة قانونية تسببت في الشكوى ضد ملعب الجامعة
عضو شرف النصر يكشف عن مادة قانونية تسببت في الشكوى ضد ملعب الجامعة
Time منذ ساعة Views 2191
آخر تطورات واقعة مقتل مسنة حرقًا على يد خادمتها بعسير 
آخر تطورات واقعة مقتل مسنة حرقًا على يد خادمتها بعسير 
Time منذ ساعة Views 2414
ام العريس زعلانه في الزواج !
ام العريس زعلانه في الزواج !
Time منذ ساعة Views 1785