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استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

Time منذ 43 دقيقة
Views 1315
استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

وكالات (صدى):
أعلنت السودان، عن عقد اجتماعًا ثلاثيًا بينها ومصر وإثيوبيا؛ لبحث الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وجنوب أفريقيا.

وذكرت وزارة الري السودانية، أن الاجتماع سيعقد عبر الفيديو لمناقشة القضايا العالقة في المفاوضات التي توقفت في فبراير الماضي بين الدول الثلاث حول سد النهضة.

يذكر أن المفاوضات كانت قد عُلقت إثر رفض إثيوبيا توقيع مسودة اتفاق أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي حول ملء أديس أبابا لسد النهضة، فيما رفضت كل من السودان ومصر مقترحا إثيوبيًا بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة السد في يوليو المقبل.

و بدأت أثيوبيا في 2011 بناء السد على النيل الأزرق بكلفة 6 مليارات دولار، وهو ما يخيف السودان ومصر بشأن ضمان حصتيهما من مياه النيل.

ودخلت الدول الثلاث منذ ذلك الوقت في مفاوضات للاتفاق على الحد من تأثير السد الأثيوبي على كل من السودان ومصر.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
خوفتاني هيا على أكبر من رأسك
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله الله لايبلانا
ابو محمد 😎
اهل الطمع والجشع مصيبة على البلد واهله ..
ابو محمد 😎
طيب ..
بصفتك ماذا يوم تحذر والله ماحد جاب خبرك تباصم بس

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