مشرف تمريض يتحدث عن خطورة التجمعات التي تعدي المصاب نفسه (فيديو)  

الرياض (صدى):
تحدث باسل المعبدي مشرف تمريض بأقسام العناية المركزة عن خطورة التجمعات التي تعدى المصاب نفسه.
وقال المعبدي خلال حواره في مقطع فيديو:" كورونا مرض خطير والحالات غير مستقرة "، موضحا:" عزيمتنا قوية رغم كثرة الحالات التي تمر علينا كممارسين صحيين ".
ولفت المعبدي:" هدفنا الأول أن يرجع جميع المرضي لبيوتهم بعافية وسالمين "، موضحا:" خطورة التجمعات تتعدى المصاب نفسه، لتنتقل العدوى إلى أهله وكل من حوله ".
وطالب المعبدي الجميع بالتزام التعليمات الصحية، مضيفا:" احرص على إبقاء مسافة آمنة بينك وبين الآخرين