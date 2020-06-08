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مشرف تمريض يتحدث عن خطورة التجمعات التي تعدي المصاب نفسه (فيديو)  

Time منذ 22 دقيقة
Views 1377
مشرف تمريض يتحدث عن خطورة التجمعات التي تعدي المصاب نفسه (فيديو)  

الرياض (صدى):
 

تحدث باسل المعبدي مشرف تمريض بأقسام العناية المركزة عن خطورة التجمعات التي تعدى المصاب نفسه.

وقال المعبدي خلال حواره في مقطع فيديو:" كورونا مرض خطير والحالات غير مستقرة "، موضحا:" عزيمتنا قوية رغم كثرة الحالات التي تمر علينا كممارسين صحيين ".

ولفت المعبدي:" هدفنا الأول أن يرجع جميع المرضي لبيوتهم بعافية وسالمين "، موضحا:" خطورة التجمعات تتعدى المصاب نفسه، لتنتقل العدوى إلى أهله وكل من حوله ".

وطالب المعبدي الجميع بالتزام التعليمات الصحية، مضيفا:" احرص على إبقاء مسافة آمنة بينك وبين الآخرين

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
خوفتاني هيا على أكبر من رأسك
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله الله لايبلانا
ابو محمد 😎
اهل الطمع والجشع مصيبة على البلد واهله ..
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
الله يعين ..

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