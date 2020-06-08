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بالفيديو.. خبير سياحي ينصح العوائل بعدم السفر هذا العام 

Time منذ 38 دقيقة
Views 1622
بالفيديو.. خبير سياحي ينصح العوائل بعدم السفر هذا العام 

علي القحطاني (صدى):
نصح المهتم بالشأن السياحي بدر العلي العوائل بعدم السفر هذا العام حتى لو فتح المجال لذلك، متوقعا أن يزيد الإقبال على زيارة منطقة عسير.

وأضاف العلى خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " ياهلا ":" لا أنصح العوائل بالسفر "، متوقعا أن يتجه الخليجيين لمنطقة عسير.

وأوضح العلي:" عسير تعد أعلى قمة جبلية بسبب تضاريسها الصعبة من جبال "، لافتا إلي أن عسير من  أجمل مناطق المملكة.

ولفت العلي:" عسير يوجد بها  معظم المتاحف في ازفنادق والمزارع والاستراحات و425 موقع أثري "، مبينا أن المنطقة الجنوبية يزورها مليوني شخص كل عام.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
خوفتاني هيا على أكبر من رأسك
ابو محمد 😎
اهل الطمع والجشع مصيبة على البلد واهله ..
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
الله يعين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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