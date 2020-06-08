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آخر تطورات واقعة مقتل مسنة حرقًا على يد خادمتها بعسير 

Time منذ ساعة
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آخر تطورات واقعة مقتل مسنة حرقًا على يد خادمتها بعسير 

عسير (صدى):
تحدث أحد أقرباء مسنة توفيت حرقا بمحايل عسير، نتيجة إضرام خادمة أوغندية النيران بغرفتها عن تفاصيل حول الواقعة.

وقال علي عسيري ابن أخو المسنة المتوفاة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " ياهلا ":"  الخادمة كانت تعمل لدى عمتى منذ 3 أشهر ونصف، وطلبت السفر لبلدها قبل الحادث بيومين، وقمنا بمخاطبة مكتب الاستقدام لترتيب سفرها ".

وأوضح عسيري أن الخادمة كانت قد جهزت شنطة سفرها وأن الشنطة موجودة حتى الآن مجهزة للسفر، لافتا إلى أن الخادمة في الفترة الأخيرة كانت لديها أعراض حالة نفسية.

ولفت إلى أن عمته الثانية " أخت المتوفاة " كانت تسكن معها في نفس البيت.

 

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
التأثير النووي موجود داخل العدد الممثل لعدد الإلكترونات الممثلة لغلاف ذرة العنصر لكن بعضها إلكترونات زائدة تحفظ توازن العدد الذري فقط لا تصل بالعنصر للتكافؤ المتوقع من تمثيل درجة الثقل الفراغية
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
طيب
ابو وليد
من تعليقك وشكواك في مكان كهذا الظاهر انك مريض وليس دكتور
عندما يغيب المساء
قد المرض. عم وطم

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