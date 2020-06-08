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أمير عسير يُعلق على سرعة القبض على يمني قتل مواطنًا غدرًا

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أمير عسير يُعلق على سرعة القبض على يمني قتل مواطنًا غدرًا

محمد بن طحيطح (صدى):
على خلفية ما نشرته" صدى" عن مقتل الشيخ مسفر بن وقيان السنحاني، أحد رموز قبيلة قحطان، في محافظة الحرجة، والقبض المقيم اليمني المتهم بقتله، فقد أصدر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بيانًا عن الواقعة.

وأثنى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، على جهود الجهات الأمنية بالمنطقة التي أسهمت في سرعة القبض على مقيم يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر، أقدم يوم أمس على قتل مواطن كبير السن غدرا بسيارته، حيث تمت الإطاحة به، والقبض عليه بعد ساعتين من وقوع الجريمة أثناء محاولة هروبه من المنطقة .

وقال أمير منطقة عسير:" أنه في إطار التوجيهات الكريمة الثابتة لملك البلاد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو وزير الداخلية -حفظهم الله- بتقدير عطاءات رجال الأمن البواسل والرفع من معنوياتهم وتحفيزهم على الأداء المتميز بإعتبارهم عيونا ساهرة على أمن الوطن، فإنني أتقدم بالتقدير لرجال الأمن على هذا الإنجاز الأمني الذي يؤكد بأن يقظتهم ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج للتدريب والتطوير للمهارات الأمنية، مثنيا على كفاءة البحث الجنائي في سرعة دراسة القضية والوقوف عليها بشكل محترف ، مما عجل من القبض عليه واستيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقة.

وأكد الأمير تركي بن طلال: "بأنه لا يمكن لأي مجرم أن يفلت من العدالة التي تأسست عليها هذه البلاد، وأن كل من يحاول العبث والفساد أو إنتهاك حقوق الآخرين على هذه البلاد الطاهرة لن يفلت من يد العدالة."

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
خوفتاني هيا على أكبر من رأسك
ابو محمد 😎
الله يعين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
يستاهلون جنود الأمن كل خير ..
التميمي
الصحيفه نقلت الخبر بالغلط في العنوان اصحاب الترند هم المقترضين وليسو التجار ورجال الأعمال وهذه حقوق يلزم الوفاء بها وقد خدمكم وزير العدل وفقه الله ورفع عنكم الحبس واتاح لكم تجديد الهوية وكل ماتحتاج الاسرة ماذا تريدون بعد ذلك هل تريدونه يسدد عنكم وحتي وان سدد سوف تذهبون غدا وتبحثون عن من يقرضكم لانكم تعودتم علي اكل اموال الناس بالباطل اين صلاتك وصيامك وفي رقبتك دين يا اخي انوي السداد وربك يعينك واترك عنك الازعاج خلف تويتر اخرج ابحث عن دخل اضافي وحسن وضعك وخذ سياره علي قدك مو لازم جمس وكل يوم اكل في المطاعم وسفر يا اخوة ليست هذه عيشة الصالحين الرجل الصالح يدبر اموره ويمشي علي قد حاله ويوفي مع الله اولا ثم مع الخلق

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