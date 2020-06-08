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تفاصيل وجنسيات حالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم

Time منذ ساعة
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تفاصيل وجنسيات حالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية والبالغة (3369) حالة، منها 52% تعود لسعوديين و48% لغير سعوديين، و31% من الحالات للإناث، و69% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5% والأطفال 11% والبالغين 84%.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سُجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (746) حالة، وجدة (577) حالة، ومكة المكرمة (376) حالة، والدمام (301) حالة، والهفوف (241) حالة، والقطيف (224) حالة، والخبر (180) حالة، والمدينة المنورة (124) حالة، والظهران (99) حالة، والطائف (42) حالة، والدرعية (41) حالة، وخميس مشيط (38) حالة، والمبرز (33) حالة، والجبيل (28) حالة، والخرج (22) حالة، وتبوك (21) حالة، ورأس تنورة (19) حالة، ووادي الدواسر (18) حالة، وحفر الباطن (15) حالة، وأبها (13) حالة، والعارضة (13) حالة، وجازان (13) حالة، وعرعر (13) حالة، وينبع (10) حالات، وبيشة (9) حالات، ونجران (9) حالات، وأبو عريش (8) حالات، وبيش (8) حالات، وصبيا (8) حالات، والجفر (7) حالات، والعيون (6) حالات، والنعيرية (6) حالات، ومهد الذهب (5) حالات، وبريدة (5) حالات، والخرمة (5) حالات، والنماص (5) حالات، والخفجي (5) حالات، وشرورة (5) حالات، وصامطة (4) حالات، ورابغ (4) حالات، وضباء (4) حالات، وأحد رفيدة (3) حالات، وبقيق (3) حالات، والليث (3) حالات، والعويقلة (3) حالات، والمزاحمية (3) حالات، والسليل (3) حالات، والباحة حالتان، والمندق حالتان، وطبرجل حالتان، وعيون الجواء حالتان، ورياض الخبراء حالتان، والقنفذة حالتان، ومحايل عسير حالتان، ورجال ألمع حالتان، وصفوى حالتان، ورويضة العرض حالتان، وحالة واحدة في كل من: العقيق، والمخواة، والقرى، وبلجرشي، وعنيزة، وثريبان، وظلم، والحرجة، والقحمة، وظهران الجنوب، وقرية العليا، وحائل، وفيفاء، وخليص، وخباش، والشعبة، والدلم، والزلفي، وحريملاء، ورفائع الجمش، وتمير.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يعين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
يستاهلون جنود الأمن كل خير ..
التميمي
الصحيفه نقلت الخبر بالغلط في العنوان اصحاب الترند هم المقترضين وليسو التجار ورجال الأعمال وهذه حقوق يلزم الوفاء بها وقد خدمكم وزير العدل وفقه الله ورفع عنكم الحبس واتاح لكم تجديد الهوية وكل ماتحتاج الاسرة ماذا تريدون بعد ذلك هل تريدونه يسدد عنكم وحتي وان سدد سوف تذهبون غدا وتبحثون عن من يقرضكم لانكم تعودتم علي اكل اموال الناس بالباطل اين صلاتك وصيامك وفي رقبتك دين يا اخي انوي السداد وربك يعينك واترك عنك الازعاج خلف تويتر اخرج ابحث عن دخل اضافي وحسن وضعك وخذ سياره علي قدك مو لازم جمس وكل يوم اكل في المطاعم وسفر يا اخوة ليست هذه عيشة الصالحين الرجل الصالح يدبر اموره ويمشي علي قد حاله ويوفي مع الله اولا ثم مع الخلق
عبدالعزيز سالم
انا من الاحساء الكمامات غير متوفره في جميع صيدليات بس في صيدلية الدواء ما يعطيك الى بس 3 حبات من نفس خايسة , النهدي عند صيدليه واحده من مجموعة صيدليات ويعطيك 10حبات تسأل الصيدلي ليش بس هذا الكميه يقول هذا امر من وزارة الصحة

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