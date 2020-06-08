حسم الجدل حول تأثر أسعار البنزين بأسعار النفط 

الرياض (صدى):
انعكست عودة الحياة إلى طبيعتها جزئياً بصورة قوية على أسعار النفط ومشتقاته بسبب زيادة الطلب.
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وبلغ سعر برميل خام برنت قرابة ٤٢ دولاراً للبرميل، بنسبة ارتفاع تقارب ١٦٥٪ منذ منتصف أبريل الماضي، ووصل سعر الخام الأمريكي إلى حدود ٣٩ دولاراً للبرميل، أي بزيادة تجاوزت ٢٩٣٪ لنفس الفترة.
وتوقع بعض المحللين ارتفاع الأسعار بصورة قوية قد تتجاوز ٦٠٪ عن أسعار الشهر الماضي، حيث رأى آخرون أن الارتفاع سيكون أقل من ذلك بكثير بنسبة تتراوح بين ٣٠٪ و٤٠٪، وهي نسبة تتناسب مع نسبة التغير في ارتفاع أسعار النفط بين فترتي المراجعة الشهرية الحالية والأخيرة.
ومن المتوقع أنه سيتم الإعلان عن التسعيرة الرسمية للبنزين في العاشر من " يونيو "، حيث أصبحت مراجعة أسعار الوقود كل شهر منذ "فبراير" الماضي والإعلان عن طريق الموقع الرسمية لشركة أرامكو.