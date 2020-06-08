شاهد.. وزير الطاقة يُعلق على رفع أرامكو لأسعار النفط: "مؤشر إيجابي"

الرياض (صدى):
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن رفع شركة أرامكو أسعار جميع أنواع النفط للمشترين من جميع المناطق في يوليو المقبل بمثابة أمر إيجابي.
وأضاف وزير الطاقة: "انظروا إلى الأمر باعتباره مؤشرًا إيجابيًا، إن أرامكو ترى مؤشرات جيدة على أن الطلب على النفط سيعود قويًا مرة أخرى."
وكانت وكالة بلومبرغ أفادت أن سعر النفط العربي الخفيف للعملاء الآسيويين سيرتفع في يوليو بمقدار 6.1 دولار للبرميل، وهو أعلى ارتفاع منذ 20 عامًا، موضحة أن الرياض باعتبارها محددًا رئيسيًا لأسعار النفط في الشرق الأوسط، قد تدفع بزيادة الأسعار هذه، بعض منتجي النفط الآخرين، لزيادة أسعارهم الرسمية.