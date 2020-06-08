إعلان موعد فتح باب الترشح للعمل بمدارس تعليم الكبار في الطائف

فاطمة المالكي (صدى):
تعتزم إدارة التعليم محافظة الطائف فتح باب الترشيح لشاغلي الوظائف التعليمية للعمل بمدارس تعليم الكبار "بنين وبنات" وبرامج مجتمع بلا أمية للعام الدراسي ١٤٤١/١٤٤٢ هـ، وذلك بدءً من غد الثلاثاء ولمدة شهر، وذلك من خلال الرابط التالي : اضغط هنا .
وأوضحت الإدارة الفئات التي يحق لها الترشيح، وهي تتمثل في التالي:
-قائد وقائدة أو وكيل ووكيلة، ويحق لهما التقدم في مجال القيادة أو الوكالة.
- معلم أو معلمة، ويحق لهما التقدم في مجال التدريس أو القيادة المدرسية .
-مرشد أو مرشدة طلابية، ويحق لهما التقدم في مجال التوجيه والإرشاد ( بنين - وبنات).
-محضر مختبر بالمرحلة الثانوية "بنين فقط".