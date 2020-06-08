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فيروس كورونا يصيب حارس مرمى نادي ناجويا الياباني
منذ ساعة
1431
وكالات (صدى):
أصيب الحارس الاسترالي ميتشل لانغيراك لاعب نادي ناجويا جرامبوس الياباني بفيروس كورونا.
وقال النادي إن نتائج الحارس جائت إيجابية؛ ليصبح ثاني لاعب من الدوري الياباني يصاب بالفيروس.
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M-512
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اسأل الله العلي العظيم أن يسكنها الجنة شهيدة انشاءالله، وكل نفس ظلمت من قديم الازل.
M-512
شهداء بإذن الله عزوجل لن تذهب أرواحهم سدى يوم القيامه الوعد
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