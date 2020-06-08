الظهور الأول لزعيم كوريا الشمالية بعد غياب أكثر من شهر 

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو الزعيم كيم جونج أون خلال اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، بعد شهر من اختفائه مرة أخرى.
وناقش الزعيم كيم خلال الاجتماع بعض القضايا الاقتصادية الحاسمة الهادفة إلى تطوير الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في البلاد وتحسين مستوى معيشة الناس.
وشدد كيم خلال اجتماعه بأعضاء المكتب السياسي للحزب على أهمية الصناعة الكيماوية، وضرورة زيادة قدرة إنتاج الأسمدة، وما تمثله من قوة دفع للاقتصاد الوطني.
ولفت كيم إلى ضرورة بناء منازل كوسيلة لتحسين مستوى معيشة الكوريين الشماليين، وكذلك الاهتمام ببعض القطاعات الأخرى.
وبدا كيم في مقطع فيديو خلال الاجتماع أثناء الحديث مع المسئولين، لكنه لم يكن يرتدي كمامة ولا هو ولا أي من المسئولين، كما لم يشير المقطع الذي بثه التلفزيون الحكومي إلى أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".