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فتح طريق عقبة الصفيحة في الاتجاهين
منذ 39 دقيقة
1453
عبد العزيز القثامي (صدى):
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عن فتح طريق عقبة الصفيحة في الاتجاهين، بعدما كان قد تم إغلاقه قبل ساعة.
وكان قد تم إغلاق الطريق بسبب تساقط بعض الصخور نتيجة هطول الأمطار.
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
معنى غلاف تكافؤ العنصر هو وضع جميع المعرفات السابقة في معادلة حسابية نسبية عددية ممثلة بوحدات الكتلة ووحدات الفراغ الممثلتين بوحدات العناصر العددية الممثلة لوحدة العنصر الممثلة لفراغية ذرة العنصر التعاملية الممثلة للعلاقات البنائية المختلفة بدلالة مغناطيسية نسبية محورية موحدة
د محمد ماجد بخش
علاقة الذرة بالعنصر & وعلاقة الذرة بالذرة في العنصر & وعلاقة ذرة العنصر بذرات العناصر في وحدة العنصر الممثلة & وعلاقة ذرة العنصر بذرات العنصر في وحدة العنصر & وعلاقة ذرات العناصر في وحدة المجموع الممثلة لوحدة الكتلة المغناطيسية الممثلة بوحدة العنصر الممثل & وعلاقة ذرات العنصر في وحدة المجموع الممثلة لوحدة الكتلة المغناطيسية الممثلة لوحدة العنصر.
شنتر
يا دختور الموضوع كان عباره عن مزحه يقول اذا استخدمت الوصفة حتسخن قدميك وبكذا خلك في البيت لا تطلع انت صدقت الموضوع
عندما يغيب المساء
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
عندما يغيب المساء
يا زين المنظر يجنن
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