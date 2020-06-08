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مراكش تتصدر قائمة أفضل المدن السياحية في العالم بعد كورونا (صور) 

Time منذ ساعة
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مراكش تتصدر قائمة أفضل المدن السياحية في العالم بعد كورونا (صور) 

مليكة فؤاد (صدى):
أكدت مؤسسة "تورلان" الأمريكية المتخصصة في التخطيط والحجز الآمن أن 50 مدينة تعتبر هي الأفضل للسياحة المستدامة في العالم لعام 2020 وخاصة ما بعد كورونا.

وتضمن التقرير 50 مدينة من جميع القارات مهيأة للمسافرين في عام 2020، وهي المدن الأفضل بيئياً في العالم يجب مراعاتها عند اختيار المنتجات صديقة البيئة.

وجاء الاختيار بناءً على 8 معايير؛ هي سهولة استخدام السكك الحديدية، وتوافر وسائل النقل العامة، وأسعار تأجير السيارات، ووجود مساحة خضراء، ونسبة السكان المحليين إلى السياح، هواء نظيف، استخدام الطاقة المتجددة، إعادة التدوير.

وتعتبر برلين أكبر مدينة بألمانيا الترتيب، حيث فازت بلقب أفضل مدينة للسفر المستدام في عام 2020، ثم جاءت فيينا في المركز الثاني، وميونخ بألمانيا في المركز الثالث، وجاءت مراكش لتمثل العرب في القائمة.

وفازت مدينة مراكش المغربية كأفضل مدن إفريقيا والعالم في الوجهات السياحية الصديقة للبيئة، والتي يفضّل زيارتها المسافرون في أعقاب جائحة كورونا، وظهرت مراكش في القائمة العالمية.

وتعد مدينة مراكش المغربية أو المدينة الحمراء من أبرز الوجهات السياحية في المغرب، حيث تصنّف كأول وجهة سياحية في إفريقيا؛ فهي دائماً المدينة ذات الجمال الساحر والطبيعة الخلابة.

وتجمع مراكش بين روعة الحاضر وسحر الماضي؛ وفيها العديد من المباني التاريخية والحدائق الجميلة ذات التصميم المعماري المتميز، فهي معقل حضاري يضم العديد من المتاحف والمعالم الأثرية التي تجذب عشرات آلاف السياح.

 

 

 

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
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شنتر
يا دختور الموضوع كان عباره عن مزحه يقول اذا استخدمت الوصفة حتسخن قدميك وبكذا خلك في البيت لا تطلع انت صدقت الموضوع
عندما يغيب المساء
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
عندما يغيب المساء
يا زين المنظر يجنن

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