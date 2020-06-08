الاتحاد الإيطالي ينفذ الخطة "ب" رسميا لإنهاء الدوري

وكالات (صدى):
وافق مجلس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، في روما، على الخطة ”ب“ لإنهاء الدوري الإيطالي، حال توقفه مجددا بسبب فيروس كورونا واستحالة إكماله.
وتتضمن الخطة لعب مباريات فاصلة لتحديد الفائز باللقب والمتأهلين للمنافسات الأوروبية.
وتتضمن الخطة أيضا إمكانية حسم الدوري عبر معدل النقاط الذي أقره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حال استحالة إجراء مباريات فاصلة لحسم اللقب والمشاركات الأوروبية.
ويعود الدوري الإيطالي لكرة القدم لاستئناف الموسم، بداية من 20 يونيو الحالي، لكنه يواجه مشكلة تتعلق بقرار السلطات الحكومية والصحية إجبار كل فريق اكتشفت داخله حالة إيجابية لفيروس كورونا بحجر صحي كامل على الفريق لمدة 14 يوما.