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الاتحاد الإيطالي ينفذ الخطة "ب" رسميا لإنهاء الدوري

Time منذ ساعة
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الاتحاد الإيطالي ينفذ الخطة "ب" رسميا لإنهاء الدوري

وكالات (صدى):
وافق مجلس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، في روما، على الخطة ”ب“ لإنهاء الدوري الإيطالي، حال توقفه مجددا بسبب فيروس كورونا واستحالة إكماله.

وتتضمن الخطة لعب مباريات فاصلة لتحديد الفائز باللقب والمتأهلين للمنافسات الأوروبية.

وتتضمن الخطة أيضا إمكانية حسم الدوري عبر معدل النقاط الذي أقره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حال استحالة إجراء مباريات فاصلة لحسم اللقب والمشاركات الأوروبية.

ويعود الدوري الإيطالي لكرة القدم لاستئناف الموسم، بداية من 20 يونيو الحالي، لكنه يواجه مشكلة تتعلق بقرار السلطات الحكومية والصحية إجبار كل فريق اكتشفت داخله حالة إيجابية لفيروس كورونا بحجر صحي كامل على الفريق لمدة 14 يوما.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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شنتر
يا دختور الموضوع كان عباره عن مزحه يقول اذا استخدمت الوصفة حتسخن قدميك وبكذا خلك في البيت لا تطلع انت صدقت الموضوع
عندما يغيب المساء
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
عندما يغيب المساء
يا زين المنظر يجنن
أحمد المسرحي
المشكله ليست في التسميه المشكله الحقيقية هي فرض الرأي والعناد من الطرفين التي وصلوا الى ماهو عليه وهي موجوده في المجتمع القبلي أكثر من الحضري وقد تكون التراكمات المترسبة التي لم تحل كل ماتأخرت ولم تفتح الحوارات وإيجاد حلول لها كل ما زادت وتعقدت أكثر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف القلوب ويجمع الشمل ويصلح الحال

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