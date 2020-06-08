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شاهد.. بردية الدار الحمراء تكسو الطرقات بالأبيض

Time منذ 39 دقيقة
Views 1439
شاهد.. بردية الدار الحمراء تكسو الطرقات بالأبيض

الطائف (صدى):
شهد الدار الحمراء شمال ميسان في جنوب الطائف، اليوم الاثنين، هطول البرد ما بين متوسط إلى غزيز.

ووثق مواطن تحول الطريق إلى اللون الأبيض في مشهد جمالي بسبب بردية الدار الحمراء.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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شنتر
يا دختور الموضوع كان عباره عن مزحه يقول اذا استخدمت الوصفة حتسخن قدميك وبكذا خلك في البيت لا تطلع انت صدقت الموضوع
عندما يغيب المساء
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
عندما يغيب المساء
يا زين المنظر يجنن
أحمد المسرحي
المشكله ليست في التسميه المشكله الحقيقية هي فرض الرأي والعناد من الطرفين التي وصلوا الى ماهو عليه وهي موجوده في المجتمع القبلي أكثر من الحضري وقد تكون التراكمات المترسبة التي لم تحل كل ماتأخرت ولم تفتح الحوارات وإيجاد حلول لها كل ما زادت وتعقدت أكثر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف القلوب ويجمع الشمل ويصلح الحال

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