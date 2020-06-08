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الإمارات تعفي مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب وتسمح لهم بالمغادرة

Time منذ ساعة
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الإمارات تعفي مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب وتسمح لهم بالمغادرة

وكالات (صدى):
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات، عن السماح لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب بمغادرة الدولة مع إعفائهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم و من "ختم الحرمان" وذلك خلال فترة المهلة الممنوحة والممتدة اعتبارا من 18 مايو الماضي ولمدة ثلاثة أشهر حتى 18 أغسطس القادم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة اليوم "عن بعد" للإعلان عن آخر مستجدات وإجراءات مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بالسماح للمخالفين بمغادرة الدولة مع إعفائهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم و من "ختم الحرمان" حيث أصدر مجلس الوزراء قرارا بإعفاء جميع الأجانب المقيمين و الزائرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامتهم في الدولة بصورة غير مشروعة إعتبارا من تاريخ 18 مايو الماضي لمدة 3 أشهر.

وقال اللواء سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إن المكرمة تشمل الفئات التالية: متى صادفت المخالفة قبل الأول من مارس 2020 وهم مخالفو الإقامة و أذونات الدخول والتأشيرة و المدرجون في قوائم الهاربين من كفلائهم ومخالفو عقد العمل وذلك خلال فترة المهلة الممنوحة .

وأشار إلى أنه يشترط لإعفاء المستثمرين وأصحاب الشركات المخالفين إلغاء صفتهم في المؤسسة وعلى أصحاب الكفالات الشخصية المغادرة برفقة مكفوليهم.

وأضاف اللواء الراشدي أنه سيتم تسديد قيود الهروب المدرجة عليهم دون حرمان شرط مغادرة الدولة وفق المميزات التالية : الإعفاء من الغرامات المترتبة عليهم سواء كانوا من المقيمين أو الزائرين و من غرامات بطاقة الهوية إضافة إلى الإعفاء من رسوم المغادرة و تشمل رسوم تصريح المغادرة و إلغاء الإذن و رسم تسديد تعميم الهروب كذلك الاعفاء من الغرامات المتربطة ببطاقة العمل أو عقد العمل.

و أوضح أن إجراءات مغادرة الدولة تتم في ثلاث خطوات فقط حيث سيكون على المخالف حجز تذكرة السفر بالتنسيق مع سفارة دولة المخالف و الناقلات الوطنية أو شركة الطيران الأخرى وحجز بطاقة الصعود للطائرة و التوجه إلى أي من 4 مطارات هي أبوظبي و دبي و الشارقة و رأس الخيمة.

وقال : " تختلف الاجراءات حسب نوع الإذن فعلى حاملي الإقامة مراجعة المنفذ الجوي لإنهاء الإجراءات .. أما حاملو التأشيرات في حالة المغادرة من مطارات الدولة / أبوظبي – الشارقة – رأس الخيمة / يجب على المخالف مراجعة المنفذ قبل وقت الاقلاع بمدة 6 ساعات لانهاء إجراءاتهم..

فيما سيتم الزام المخالفين الراغبين في مغادرة الدولة من مطار دبي بمراجعة مركز التدقيق قبل موعد الرحلة بـ 48 ساعة حيث تم تخصيص مراكز لهذا الشأن وهي "مركز شرطة القصيص، و مركز شرطة أمن الطيران المدني، و مركز الترحيل".

وأكد اللواء الراشدي أن الهيئة استثنت المخالفين من أصحاب الهمم ودون الـ 15 عاما الراغبين بالسفر من شرط التوجه لمنافذ المطارات قبل 6 ساعات في أبوظبي و الشارقة ورأس الخيمة و48 ساعة في دبي.

وأوضح أنه تم تجهيز غرفة عمليات خاصة لرصد استفسارات المتعاملين وتخصيص الرقم المجاني 800453 لاستقبال الاستفسارات طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحا لغاية 8 مساء ما عدا أيام العطل الرسمية.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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شنتر
يا دختور الموضوع كان عباره عن مزحه يقول اذا استخدمت الوصفة حتسخن قدميك وبكذا خلك في البيت لا تطلع انت صدقت الموضوع
عندما يغيب المساء
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
عندما يغيب المساء
يا زين المنظر يجنن
أحمد المسرحي
المشكله ليست في التسميه المشكله الحقيقية هي فرض الرأي والعناد من الطرفين التي وصلوا الى ماهو عليه وهي موجوده في المجتمع القبلي أكثر من الحضري وقد تكون التراكمات المترسبة التي لم تحل كل ماتأخرت ولم تفتح الحوارات وإيجاد حلول لها كل ما زادت وتعقدت أكثر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف القلوب ويجمع الشمل ويصلح الحال

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