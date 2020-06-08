«البكيري» يصف طلبات مدرب الاتحاد بـ«السفه»

ماجد محمد (صدى):
هاجم الناقد الرياضي محمد البكيري طلبات مدرب الاتحاد كاريلي لدعم صفوف الفريق في الوقت الراهن.
وكانت انتشرت أنباء حول أن فابيو كاريلي اتفق مع محور باهيا البرازيلي غريغور داسيلفا والآن اتجه لحسم صفقتي صانع العاب وراس حربة وسيكونان جميعهم من الدوري البرازيلي.
وعلق "البكيري" على الأمر قائلا: "لو اعتبرنا صحة المعلومة.. ثما عدة ملاحظات مهمة لادارة #الاتحاد في ظل الالتزامات المالية: المحاور: لديك محترفان جوناس وخيل. هل التخلص منهما او احدهما كم سيكلف+التعاقد مع داسيلفا ؟".
وتابع " "المهاجمون: لديك3: بوني وبيرجوفيتش والمعار لكوريا. ويتم التعاقد مع مهاجم ايضا. فذلك سفه!".