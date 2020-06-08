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إغلاق مؤقت لطريق عقب الصفيحة بالطائف
منذ ساعتين
1871
3
الطائف (صدى):
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عن إغلاق مؤقت لطريق (عقبة الصفيحة) بمحافظة الطائف .
وأكد أن ذلك يأتي بسبب تساقط بعض الصخور نتيجة هطول الأمطار، مطالبًا بأخذ الحيطة والحذر.
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
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شنتر
يا دختور الموضوع كان عباره عن مزحه يقول اذا استخدمت الوصفة حتسخن قدميك وبكذا خلك في البيت لا تطلع انت صدقت الموضوع
عندما يغيب المساء
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
عندما يغيب المساء
يا زين المنظر يجنن
أحمد المسرحي
المشكله ليست في التسميه المشكله الحقيقية هي فرض الرأي والعناد من الطرفين التي وصلوا الى ماهو عليه وهي موجوده في المجتمع القبلي أكثر من الحضري وقد تكون التراكمات المترسبة التي لم تحل كل ماتأخرت ولم تفتح الحوارات وإيجاد حلول لها كل ما زادت وتعقدت أكثر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف القلوب ويجمع الشمل ويصلح الحال
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