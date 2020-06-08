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«الجوازات»: تمديد تأشيرة الزيارة عبر «أبشر» قبل الانتهاء بأسبوع 

Time منذ ساعة
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«الجوازات»: تمديد تأشيرة الزيارة عبر «أبشر» قبل الانتهاء بأسبوع 

الرياض (صدى):
أوضحت مديرية الجوازات أن يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر " أفراد، أعمال " قبل إنتهاء صلاحية سريانها بـ ٧ أيام.

وأضافت الجوازات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" يشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الاجراء، تطبق غرامة انتهاء التأشيرة بعد 3 أيام من تاريخ الانتهاء ".

وقال مغرد:" السلام عليكم أنا عندي زيارة عائلية وانتهت بتاريخ ٨/٤/٢٠٢٠ انتهت وكان السبب حظر بين الأحياء ولما أقدر أجددها ونزلت علي غرامة الحين رقم الحدود 4179686268 رقم التأشيرة 9683714753 رقم اقامتي 2268754161 ".

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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شنتر
يا دختور الموضوع كان عباره عن مزحه يقول اذا استخدمت الوصفة حتسخن قدميك وبكذا خلك في البيت لا تطلع انت صدقت الموضوع
عندما يغيب المساء
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
عندما يغيب المساء
يا زين المنظر يجنن
أحمد المسرحي
المشكله ليست في التسميه المشكله الحقيقية هي فرض الرأي والعناد من الطرفين التي وصلوا الى ماهو عليه وهي موجوده في المجتمع القبلي أكثر من الحضري وقد تكون التراكمات المترسبة التي لم تحل كل ماتأخرت ولم تفتح الحوارات وإيجاد حلول لها كل ما زادت وتعقدت أكثر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف القلوب ويجمع الشمل ويصلح الحال

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