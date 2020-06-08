«الجوازات»: تمديد تأشيرة الزيارة عبر «أبشر» قبل الانتهاء بأسبوع 

الرياض (صدى):
أوضحت مديرية الجوازات أن يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر " أفراد، أعمال " قبل إنتهاء صلاحية سريانها بـ ٧ أيام.
وأضافت الجوازات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" يشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الاجراء، تطبق غرامة انتهاء التأشيرة بعد 3 أيام من تاريخ الانتهاء ".
وقال مغرد:" السلام عليكم أنا عندي زيارة عائلية وانتهت بتاريخ ٨/٤/٢٠٢٠ انتهت وكان السبب حظر بين الأحياء ولما أقدر أجددها ونزلت علي غرامة الحين رقم الحدود 4179686268 رقم التأشيرة 9683714753 رقم اقامتي 2268754161 ".