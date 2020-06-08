بالفيديو.. عبدالله العامر يكشف بدايات نانسي عجرم منذ 19 عاما

متابعة- أميرة خالد (صدى):
وثق مقطع فيديو للفنان عبدالله العامر استعاد خلاله مقطع فيديو قديم للفنانة اللبنانية نانسي عجرم. حيث ظهرت فيه الفنانة في بداياتها خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية التي كانت تعرض على شاشة تلفزيون دبي منذ أكثر من 19 عاماً.
وأظهر مقطع الفيديو نانسي عجرم وهي تؤدي إحدى الأغنيات باللهجة الخليجية وتبين أن المقطع يعود إلى العام 2001 وتعليقاً عليه كتب العامر: "من أجمل البرامج التي أعتز بها "بدون طرب" من كلمات الزميل حسن محني .
وتفاعل مع المقطع الكثيرون حيث أشار أحد المتابعين إلى أن تاريخ الفيديو يعود إلى العام 2002 وأن نانسي كانت حينها من أقل الفنانات شهرة وانتشاراً قبل مرحلة تعاونها مع مدير أعمالها جيجي لامارا.