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"الهلال الأحمر" توضح ملابسات عدم الاستجابه لبلاغ الكاتب "عيسي الغيث" بشأن كورونا

Time منذ 53 دقيقة
Views 1624
"الهلال الأحمر" توضح ملابسات عدم الاستجابه لبلاغ الكاتب "عيسي الغيث" بشأن كورونا

الرياض (صدى):
أصدرت هيئة الهلال الأحمر بيانًا بشأن ما ذكره الكاتب عيسى الغيث في مقال له عن أنه أبلغ عن حالة اشتباه في أسرته أصيبت بالحمى إلا أن الإسعاف لم يحضر، مضيفا أن الصحة تذهب للمقيم والمخالف لفحصه، بينما يتم طرد المواطنين من أبواب المستشفيات الحكومية والأهلية.

وأضافت، في بيان لها، أنها تعمل على مباشرة الحالات الطارئة التي تحتاج إلى نقل إسعافي لأقرب منشأة صحية أما الحالات المرضية غير الطارئة فتكتفي الهيئة بتقديم النصائح الإسعافية عبر غرف العمليات المركزية.

وتابعت:"أن حالات الاشتباه بفيروس كورونا لا تعد من الحالات الطارئة؛ لأن العرف الطبي يقضي بأن الوقت يعني الحاجة لإنقاذ الأرواح، أما الحالات المرَضية غير الطارئة أو البسيطة والتي لا تستدعي النقل الاسعافي، فيجب في مثل هذه الحالة أخذ التعليمات والإجراءات الصحية اللازمة من الجهات ذات الاختصاص".

وأكدت الهيئة أنها تقدم جميع الخدمات الصحية لكل من يحتاجها دون تفرقة أو تمييز.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
د محمد ماجد بخش
لم أطالب إبراء جرحي المكشوف ما طالبت به هو غطاء لجرحي المكشوف . حتى غطاء الجرح الذي كان نازفا عند الظالم يظل له ثمن باهظ لأن الاعتراف سيد الأدلة
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
باقي معه مجرم اخر

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