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بالصور.. شوارع وميادين مكة تشهد التزاما بمنع التجول من قبل المواطنين والمقيمين

Time منذ 46 دقيقة
Views 1490
بالصور.. شوارع وميادين مكة تشهد التزاما بمنع التجول من قبل المواطنين والمقيمين

مكة المكرمة (صدى):
تشهد العاصمة المقدسة التزاماً كاملاً من المواطنين والمقيمين لتنفيذ منع التجول الكامل وخلو الميادين والطرقات من المشاة والسيارات عدا الجهات المستثناة.

وأظهرت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها الميدانية وجود القطاعات الأمنية في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين، لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين أمر منع التجول الكامل الذي يبدأ من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر منع التجول في تقديم خدماتها بكل يسر ومرونة.

 

 

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
د محمد ماجد بخش
لم أطالب إبراء جرحي المكشوف ما طالبت به هو غطاء لجرحي المكشوف . حتى غطاء الجرح الذي كان نازفا عند الظالم يظل له ثمن باهظ لأن الاعتراف سيد الأدلة
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
باقي معه مجرم اخر

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