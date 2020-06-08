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بن زنان يوجه رسالة تحذيرية لإدارة ملعب جامعة الملك سعود

Time منذ ساعة
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بن زنان يوجه رسالة تحذيرية لإدارة ملعب جامعة الملك سعود

طلال الغامدي (صدى):
وجه عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، رسالة لإدارة ملعب جامعة الملك سعود بشأن ما يتعلق باستئجار ملعب الجامعة.

وكان صفوان السويكت رئيس النادي، قد أكد في تغريات على حسابه الرسمي بموقع تويتر، وجود مخالفات في كراسة الشروط الخاصة باستئجار ملعب الجامعة.

وكتب ابن زنان على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الأمر سيان في حال حصل النصر على ملعب الجامعة أو لا.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك وضوح وشفافية في هذا الملف، داعيًا الدكتور بدران العمر، رئيس الجامعة إلى مراجعة ما طلبه الدكتور صفوان، قبل أن يتطور الأمر للقضاء الإداري.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لم أطالب إبراء جرحي المكشوف ما طالبت به هو غطاء لجرحي المكشوف . حتى غطاء الجرح الذي كان نازفا عند الظالم يظل له ثمن باهظ لأن الاعتراف سيد الأدلة
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
باقي معه مجرم اخر
عندما يغيب المساء
طيب
ابو عمار
الله يرحمهم جميعا

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