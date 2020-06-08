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«تعليم الرياض» توضح رابط تحديث بيانات المعلمين لمنحهم الدرجة الوظيفية
منذ ساعة
1569
فاطمة المالكي (صدى):
دعت الإدارة العامة للتعليم بالرياض، المعلمين والمعلمات مبتعثي برنامج خبرات، إلى تحديث بياناتهم بدقة؛ لإنهاء إجراءات منح الدرجة الوظيفية.
وأوضحت الإدارة، أنه يمكن تحديث البيانات عبر ملء النموذج التالي
هنـــــــــــا
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أحدث التعليقات
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
باقي معه مجرم اخر
عندما يغيب المساء
طيب
ابو عمار
الله يرحمهم جميعا
عندما يغيب المساء
مبروووك والله يسعدكم
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