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بالصور.. تعرف على الإجراءات الإحترازية في دفن مصابو كورونا المهاجرين

Time منذ 6 دقائق
Views 1179
بالصور.. تعرف على الإجراءات الإحترازية في دفن مصابو كورونا المهاجرين

الرياض (صدى):
قال المدير العام لمغسلة الأموات الخيرية بجامع المهاجرين، بأنهم يتبعون الإجراءات الإحترازية، مردفا بتخصيص سيارتين مغلقتين ومعزولتين تمامًا، وعازل يفصل قمرة السائق عن مكان وجود الجثمان؛ سواء لوفيات كورونا أو اشتباه كورونا، ولا تستخدم السيارة إلا لهذا الغرض".

وأوضح أن هناك لبس خاص للسائق الناقل للجثمان ولبس واقٍ كامل لفريق الغسيل مزود بكمامة بفلتر تنقية هواء تفوق 95%، ويتم تيميم الجثمان ولا يُغسل بالماء".

وأضاف المدير بأن الجثمان يوضع في كيس إضافي، ثم يُكفن ويكون فريق الغسيل لديه خبرة تزيد على ١٠ سنوات في التعامل مع جثامين الأمراض الوبائية، بأنه يتم الغسل وتجهيز الجثمان بغرفة معزولة مخصصة لهذا الغرض تبعد 100 متر عن مكان تواجد أهل المتوفى"، ثم الغسل وتجهيز الجثمان بغرفة معزولة مخصصة لهذا الغرض تبعد 100 متر عن مكان تواجد أهل المتوفى".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ارهابيون مجرمون حتى مع اقرب المقربين ..
ابو محمد 😎
ارهابيون مجرمون حتى مع اقرب المقربين ..
سعيد
حب المظاهر من جد اكثر من يتبرع ويلتمس حوائج الناس في الغالب لايحب ن الظهور للإعلام مني عرف يستخف بدمه بعد طرده من نادي الأهلي المصري
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مطر الاسود
يجب ان تقر بالحق لك او عليك ,وبعض الناس ليسو الا علة من العلل التي وجدت لأذية الخلق , وهذا واحد منهم , واضح انه في وضع غير طبيعي استدعى الشرطة وليس له نية في التجاوب معهم من الاساس , وربما كان يسعى لاثارة مشكلة على غرار ماحدث قبل ذلك وفي الضروف الحالية سيحمل الجميع على اجهزة الشرطة وستوجه لهم التهم جزافا سواء كانوا محقين او مخطئين لذلك نقول لكم يا رجال الشرطة اينما كنتم الله يحمل معكم ويلهمكم الصبر وطول البال فانتم في وضع لا تحسدون عليه سواء اخطأتم او اصبتم

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