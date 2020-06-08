شركة «إنتغرال» تطلق عروض فنية وترفيهية مميزة خلال شهر يونيو

محمد السعران (صدى):
أعلنت «إنتغرال»، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاقها باقة من أقوى عروضها الفنية الترفيهية والمميزة والمنوّعة لأفراد الأسرة كافة، خلال شهر يونيو 2020، عبر منصّة «جوّي TV» التي تتقدّم منصّات البث الترفيهي الرقمي عبر الإنترنت OTT.
ويعتبر المسلسل السعودي الكوميدي «أف بي أي» (FBI)، أحد إنتاجات «جوّي TV»، من أبرز البرامج التي ستعرض خلال هذا الشهر، وتدور قصته حول ثلاث فتيات يجمعهن حلم واحد، وهو منع أي فتاه من الزواج بالشخص الخطأ، فيقرّرن تأسيس شركة تتقصّى ماضي الخُطّاب، وتنتهي الأحداث في مواقف محرجة وكوميدية.
إضافة إلى ذلك سوف تطلق منصّة «جوّي TV» العديد من الافلام المميزة لهذا الشهر، من بينها الكويتي الخيالي «عودة من 2038»، والأفلام المصرية الكوميدية: «حياتي مبهدلة»، «سلاح التلميذ»، و «إنت إيه»، بالإضافة إلى الفيلم اللبناني «تشويش».
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لـ«إنتغرال» ماركوس غولدر: «إن الشركة تجدّد من خلال هذه البرامج المميزة التي تقدّمها خلال شهر يونيو، التزامها بتقديم محتوى ترفيهي مميّز ومتنوّع لعملائها». وأكد أن «إنتغرال تقوم دائماً بتحديث مكتبة جوّي TV، عبر إضافة العديد من البرامج الجديدة والإنتاجات الحصرية، تماشياً مع استراتيجيتها لتقديم محتوى ترفيهي عالي الجودة يناسب أفراد العائلة جميعاً».
وأضاف أن «إنتغرال تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى زيادة إنتاج المحتوى المحلي، والذي سيسهم، من دون أدنى شك، في تقوية الإنتاج السينمائي في المملكة، وسيحفّز صناعة الترفيه الرقمي، كما سيبرز المواهب السعودية».
يُذكر أن منصّة «جوّي TV» توفّر للمستخدم أكثر من 20.000 محتوى فيديو، تلبّي متطلبات الفئات العمرية كافة، كما توفّر للمستخدم العديد من المزايا، مثل استعادة المشاهدة، حتى لا تفوتك أي حلقة من برامجك ومسلسلاتك المفضّلة، وطرق متعدّدة لمتابعة المحتوى على شاشات متعدّدة في وقت واحد.
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