مستشفى يقيد مسن بالحبال لمنع خروجه قبل دفع تكاليف العلاج

نيودلهى (صدى):
قام مستشفى في مدينة شاجبور بالهند بتقييد مسن بالحبال وربطه في السرير لمنع خروجه قبل دفع مصاريف العلاج.
وأكدت نجلة المسن البالغ من العمر 80 عاما أنهم دفعوا معظم تكاليف علاجه، إلا أنهم لم يستطيعوا دفع الباقي، وطلبوا من المستشفى إخراجه.
وأضافت أن المستشفى رفض ذلك قبل دفع باقي المستحقات، مشيرة إلى أن الموظفين قاموا بتقييد والدها بالحبال وربطه في السرير لمنع خروجه، كما منعوا عنه شرب المياه.
ومن جهته، نفى مدير المستشفى صحة ما ادعته ابنة المسن، مبررًا ربطه في السرير إلى أن والدها كان يعاني من تشنجات، واختلال الكهرباء في الجسم، لذلك قاموا بتقيده بالحبال.
وقررت السلطات المحلية في الهند فتح تحقيق لكشف ملابسات الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عنها.