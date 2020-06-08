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مستشفى يقيد مسن بالحبال لمنع خروجه قبل دفع تكاليف العلاج

Time منذ 7 دقائق
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مستشفى يقيد مسن بالحبال لمنع خروجه قبل دفع تكاليف العلاج

نيودلهى (صدى):
قام مستشفى في مدينة شاجبور بالهند بتقييد مسن بالحبال وربطه في السرير لمنع خروجه قبل دفع مصاريف العلاج.

وأكدت نجلة المسن البالغ من العمر 80 عاما أنهم دفعوا معظم تكاليف علاجه، إلا أنهم لم يستطيعوا دفع الباقي، وطلبوا من المستشفى إخراجه.

وأضافت أن المستشفى رفض ذلك قبل دفع باقي المستحقات، مشيرة إلى أن الموظفين قاموا بتقييد والدها بالحبال وربطه في السرير لمنع خروجه، كما منعوا عنه شرب المياه.

ومن جهته، نفى مدير المستشفى صحة ما ادعته ابنة المسن، مبررًا ربطه في السرير إلى أن والدها كان يعاني من تشنجات، واختلال الكهرباء في الجسم، لذلك قاموا بتقيده بالحبال.

وقررت السلطات المحلية في الهند فتح تحقيق لكشف ملابسات الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ارهابيون مجرمون حتى مع اقرب المقربين ..
ابو محمد 😎
ارهابيون مجرمون حتى مع اقرب المقربين ..
سعيد
حب المظاهر من جد اكثر من يتبرع ويلتمس حوائج الناس في الغالب لايحب ن الظهور للإعلام مني عرف يستخف بدمه بعد طرده من نادي الأهلي المصري
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مطر الاسود
يجب ان تقر بالحق لك او عليك ,وبعض الناس ليسو الا علة من العلل التي وجدت لأذية الخلق , وهذا واحد منهم , واضح انه في وضع غير طبيعي استدعى الشرطة وليس له نية في التجاوب معهم من الاساس , وربما كان يسعى لاثارة مشكلة على غرار ماحدث قبل ذلك وفي الضروف الحالية سيحمل الجميع على اجهزة الشرطة وستوجه لهم التهم جزافا سواء كانوا محقين او مخطئين لذلك نقول لكم يا رجال الشرطة اينما كنتم الله يحمل معكم ويلهمكم الصبر وطول البال فانتم في وضع لا تحسدون عليه سواء اخطأتم او اصبتم

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