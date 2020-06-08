جمال بلعمري يرفع شكوى رسمية ضد الشباب

ماجد محمد (صدى):
رفع لاعب نادي الشباب المحترف الجزائري جمال بلعمري، شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ضد ناديه؛ بسبب خصم أكثر من 50% من راتبه الشهري، حيثُ إن هذا الأمر يتعارض مع أنظمة "الفيفا".
وكانت العلاقة بين الطرفين قد ساءت بعد فراغ اللاعب من مشاركة منتخب بلاده الجزائر في بطولة إفريقيا، وأيضًا بعد خصم 180 ألف دولار من مستحقات اللاعب بسبب تصريحاته على حسابه عبر "إنستجرام".
وكشف نادي الشباب في الأيام القليلة الماضية، عن مغادرة بلعمري المملكة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض متجهاً إلى بلاده، عبر طائرة خصصتها سفارة الجزائر في المملكة.