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‏وزير الطاقة: من السابق لأوانه تحديد ما سيحدث في أغسطس

Time منذ 41 دقيقة
Views 1423
‏وزير الطاقة: من السابق لأوانه تحديد ما سيحدث في أغسطس

الرياض (صدى):
أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، أنه من السابق لأوانه تحديد ما سيحدث في شهر أغسطس، لافتًا إلى أنه سيعقد اجتماع شهري للجنة التقييم لأن الأزمة مازالت قائمة.

وأوضح وزير الطاقة، إن المملكة وحلفاءها الخليجيين لا يعتزمون تمديد أجل تخفيضات طوعية على إنتاج النفط لشهر يوليو إذ كانت تقتصر على يونيو.

وأشار إلى أن تخفيضات النفط الطوعية كانت لشهر واحد فقط، مشددًا على أنه ينبغي توخي اليقظة حيال مخزونات النفط، مضيفًا أن أوبك+ بحاجة إلى لعب دور استباقي لإعادة التوازن في السوق؛ بينما التخفيضات الطوعية من الأعضاء الخليجيين في أوبك حققت الغرض.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ارهابيون مجرمون حتى مع اقرب المقربين ..
ابو محمد 😎
ارهابيون مجرمون حتى مع اقرب المقربين ..
سعيد
حب المظاهر من جد اكثر من يتبرع ويلتمس حوائج الناس في الغالب لايحب ن الظهور للإعلام مني عرف يستخف بدمه بعد طرده من نادي الأهلي المصري
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مطر الاسود
يجب ان تقر بالحق لك او عليك ,وبعض الناس ليسو الا علة من العلل التي وجدت لأذية الخلق , وهذا واحد منهم , واضح انه في وضع غير طبيعي استدعى الشرطة وليس له نية في التجاوب معهم من الاساس , وربما كان يسعى لاثارة مشكلة على غرار ماحدث قبل ذلك وفي الضروف الحالية سيحمل الجميع على اجهزة الشرطة وستوجه لهم التهم جزافا سواء كانوا محقين او مخطئين لذلك نقول لكم يا رجال الشرطة اينما كنتم الله يحمل معكم ويلهمكم الصبر وطول البال فانتم في وضع لا تحسدون عليه سواء اخطأتم او اصبتم

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