‏وزير الطاقة: من السابق لأوانه تحديد ما سيحدث في أغسطس

الرياض (صدى):
أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، أنه من السابق لأوانه تحديد ما سيحدث في شهر أغسطس، لافتًا إلى أنه سيعقد اجتماع شهري للجنة التقييم لأن الأزمة مازالت قائمة.
وأوضح وزير الطاقة، إن المملكة وحلفاءها الخليجيين لا يعتزمون تمديد أجل تخفيضات طوعية على إنتاج النفط لشهر يوليو إذ كانت تقتصر على يونيو.
وأشار إلى أن تخفيضات النفط الطوعية كانت لشهر واحد فقط، مشددًا على أنه ينبغي توخي اليقظة حيال مخزونات النفط، مضيفًا أن أوبك+ بحاجة إلى لعب دور استباقي لإعادة التوازن في السوق؛ بينما التخفيضات الطوعية من الأعضاء الخليجيين في أوبك حققت الغرض.