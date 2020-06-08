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"البريد" يوصل 10 آلاف وصفة طبية للمرضى في منازلهم

Time منذ ساعة
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"البريد" يوصل 10 آلاف وصفة طبية للمرضى في منازلهم

الرياض (صدى):
أسهمت مؤسسة البريد السعودي في توصيل 10 آلاف وصفة طبية إلى المرضى في منازلهم ، في إطار الاتفاقية الموقعة مع وزارة الصحة .

ويتولى " البريد " وفق الاتفاقية إيصال الأدوية إلى المستفيدين بحسب العنوان الوطني وتتم عبر آلية منظمة مع صيدليات المستشفيات المشمولة وهي : مستشفى الملك سلمان بالرياض ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام ومستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة ومستشفى الولادة والأطفال بالأحساء كمرحلة أولى .

ويقدم "البريد السعودي " خدماته متبعاً الوسائل الاحترازية وصولاً للدقة في الموقع والموعد ، واستمراراً لتقديم الخدمات البريدية واللوجستية منذ بدء جائحة كورونا المستجد إلى المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة ، ولدعم ومؤازرة الجهود الوطنية للمساعدة في المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين ببقائهم في منازلهم .

وتتضمن آليه العمل استقبال الصيدلية الخارجية للمستشفى الوصفات العلاجية للمرضى وبعد التأكد يتم تعبئة الوصفة المعتمدة على أن تجمع وصفات كل مريض على حده ومن ثم يتم الاتصال على المريض وإعلامه بشحن الأدوية عبر البريد السعودي على العنوان الوطني، ثم يتم ارسالها صباح كل يوم بحاويات تبريد مخصصة لضمان سلامة نقل الأدوية، وعند التوصيل من قبل موظف البريد السعودي يتم إخطار المستفيد برسالة جوال تحتوي رقم التحقق الذي يستخدم لإغلاق إرسالية الوصفة العلاجية.

يذكر أن الخدمات اللوجستية والبريدية لمؤسسة البريد السعودي يتم تقديمها عبر 13 مركز فرز ومعالجة ، وجرى خلال الفترة الماضية توزيع أكثر من 6 ملايين مادة بريدية متنوعة من خلال قنوات تسليم مختلفة شملت 500 مكتب بريد ونحو 600 ألف صندوق بريدي جميعها حول المملكة بالإضافة إلى 60 محطة للطرود و850 مركبة لخدمة " الميل الأخير" لإيصال الطرود والشحنات إلى مقر أو منزل العميل.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
باقي معه مجرم اخر
عندما يغيب المساء
طيب
ابو عمار
الله يرحمهم جميعا
عندما يغيب المساء
مبروووك والله يسعدكم

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