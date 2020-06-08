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جوازات الرياض: استقبال المراجعين يكون بموعد مسبّق

Time منذ 51 دقيقة
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جوازات الرياض: استقبال المراجعين يكون بموعد مسبّق

الرياض (صدى):
أكد مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس أن جوازات الرياض تستقبل كل من حصل على حجز موعد مسبق عبر خدمة المواعيد الإلكترونية المتوفرة في منصة "أبشر"، وذلك تماشياً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19). لضمان تحقيق التباعد الجسدي داخل المقر .

وبين الهباس أن المواعيد تكون لمن لم يتمكن من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات ، مع أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية عند المراجعة لضمان الحفاظ على السلامة العامة ، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة عن بُعد عبر الخدمات الإلكترونية دون الحاجة للمراجعة.

وأوضح أن حجز الموعد يكون عن طريق الموقع و تطبيق " أبشر" وتسجيل بيانات الوافد المستفيد من الخدمة اختيار جوازات المنطقة المطلوبة ، واختيار نوع الخدمة المطلوبة .وتحديد وقت المراجعة .

وأضاف الهباس أنه يمكن تقديم الخدمة للمستفيدين أيضا من خلال خدمة"الرسائل والطلبات" ، على المنصة الإلكترونية "أبشر" دون الحاجة لمراجعة جوازات المنطقة من خلال القيام بالخطوات التالية الدخول إلى حسابه في " أبشر " عبر الموقع الإلكتروني "المتصفح " ، ومن ثم اختيار أيقونة " خدماتي " الخدمات العامة ، الرسائل والطلبات ، واختيار قطاع المديرية العامة للجوازات ، واختيار الخدمة المطلوبة من القائمة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ارهابيون مجرمون حتى مع اقرب المقربين ..
ابو محمد 😎
ارهابيون مجرمون حتى مع اقرب المقربين ..
سعيد
حب المظاهر من جد اكثر من يتبرع ويلتمس حوائج الناس في الغالب لايحب ن الظهور للإعلام مني عرف يستخف بدمه بعد طرده من نادي الأهلي المصري
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مطر الاسود
يجب ان تقر بالحق لك او عليك ,وبعض الناس ليسو الا علة من العلل التي وجدت لأذية الخلق , وهذا واحد منهم , واضح انه في وضع غير طبيعي استدعى الشرطة وليس له نية في التجاوب معهم من الاساس , وربما كان يسعى لاثارة مشكلة على غرار ماحدث قبل ذلك وفي الضروف الحالية سيحمل الجميع على اجهزة الشرطة وستوجه لهم التهم جزافا سواء كانوا محقين او مخطئين لذلك نقول لكم يا رجال الشرطة اينما كنتم الله يحمل معكم ويلهمكم الصبر وطول البال فانتم في وضع لا تحسدون عليه سواء اخطأتم او اصبتم

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