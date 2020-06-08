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الدايدي يروي كيف حمى الملك عبدالعزيز آل سعود المملكة من البازار العثماني

Time منذ 56 دقيقة
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الدايدي يروي كيف حمى الملك عبدالعزيز آل سعود المملكة من البازار العثماني

نايف السالم (صدى):
ذكر الكاتب مشاري الدايدي واقعة تاريخية حدثت قبل أكثر من قرن قبيل الحرب العالمية الأولى بقليل بطلها الملك المؤسس للممكلة الملك عبد العزيز آل سعود.

وقال الدايدي ، أن الملك عبد العزيز نجح مع رجاله في ضم إقليم الأحساء وكامل الشرق إلى الدولة السعودية وطرد الغزاة الأتراك منها، وذلك بعدما استعاد السيادة على شرق الجزيرة العربية والوصول إلى مياه الخليج العربي.

وأشار الكاتب إلى أنه حينها جاء وفد صحفي يمثل البصرية العراقية، وهو من أصل نجدي، من مدينة عنيزة بالقصيم تحديداً، الصحافي هو (إبراهيم العبد العزيز الدامغ). وأجرى الحوار في العدد 56 عام 1913، وحديثه كان مركزاً على واقعة ضم الأحساء وترحيل عبد العزيز، بكل رفق واحترام، لعناصر الحامية التركية حتى أوصلهم محفوظين إلى البصرة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
باقي معه مجرم اخر
عندما يغيب المساء
طيب
ابو عمار
الله يرحمهم جميعا
عندما يغيب المساء
مبروووك والله يسعدكم

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