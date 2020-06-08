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الإطاحة بتشكيلٍ عصابي تورط في 41 جريمة سلب واستدراج العاملين بالرياض

Time منذ 58 دقيقة
Views 1469
الإطاحة بتشكيلٍ عصابي تورط في 41 جريمة سلب واستدراج العاملين بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الاثنين ، من الإطاحة بتشكيلٍ عصابي تورط في 41 جريمة سلب واستدراج العاملين بالرياض.

ومن جانبه ، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ‏وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (ثلاثة أشخاص من الجنسية التشادية، جميعهم في العقد الثاني من العمر) إثر ثبوت تورطهم بارتكاب (41) جريمة سلب وإكراه بالقوة تحت التهديد تمثل باستغلال العاملين بالتطبيقات الإلكترونية واستدراجهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال.

وأكد العقيد شاكر التويجري أنه قد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ارهابيون مجرمون حتى مع اقرب المقربين ..
ابو محمد 😎
ارهابيون مجرمون حتى مع اقرب المقربين ..
سعيد
حب المظاهر من جد اكثر من يتبرع ويلتمس حوائج الناس في الغالب لايحب ن الظهور للإعلام مني عرف يستخف بدمه بعد طرده من نادي الأهلي المصري
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مطر الاسود
يجب ان تقر بالحق لك او عليك ,وبعض الناس ليسو الا علة من العلل التي وجدت لأذية الخلق , وهذا واحد منهم , واضح انه في وضع غير طبيعي استدعى الشرطة وليس له نية في التجاوب معهم من الاساس , وربما كان يسعى لاثارة مشكلة على غرار ماحدث قبل ذلك وفي الضروف الحالية سيحمل الجميع على اجهزة الشرطة وستوجه لهم التهم جزافا سواء كانوا محقين او مخطئين لذلك نقول لكم يا رجال الشرطة اينما كنتم الله يحمل معكم ويلهمكم الصبر وطول البال فانتم في وضع لا تحسدون عليه سواء اخطأتم او اصبتم

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