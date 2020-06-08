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تعرّف على إجابات أبرز 8 أسئلة حول خدمة "المواعيد"

Time منذ ساعة
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تعرّف على إجابات أبرز 8 أسئلة حول خدمة "المواعيد"

الرياض (صدى):
نشر حساب الواصل العدلي عبر "تويتر" 8 أسئلة مكررة عن خدمة المواعيد .

وأوضح الحساب ان هذة الأسئلة هي هل يجب على المستفيد طباعة تذكرة الموعد؟ وأجاب بانه لا داعي لذلك، وسؤال آخر عن ما الخدمات التي يمكنني حجز موعد لها والذهاب للمرفق العدلي؟ وأجاب بأن أي خدمة يمكن إجراؤها الكترونيا.

وتابع الحساب الأسئلة المكررة هل يمكنني حجز أكثر من موعد؟ فأجاب يمكنك ولكن في أيام مختلفة ، وسؤال آخر عن ما هي الجهات العدلية التي يتطلب الحضور لها موعدا إلكترونيا؟ بأنها المحاكم وكتابات العدل ومباني الوزارة الأخرى.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ارهابيون مجرمون حتى مع اقرب المقربين ..
ابو محمد 😎
ارهابيون مجرمون حتى مع اقرب المقربين ..
سعيد
حب المظاهر من جد اكثر من يتبرع ويلتمس حوائج الناس في الغالب لايحب ن الظهور للإعلام مني عرف يستخف بدمه بعد طرده من نادي الأهلي المصري
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مطر الاسود
يجب ان تقر بالحق لك او عليك ,وبعض الناس ليسو الا علة من العلل التي وجدت لأذية الخلق , وهذا واحد منهم , واضح انه في وضع غير طبيعي استدعى الشرطة وليس له نية في التجاوب معهم من الاساس , وربما كان يسعى لاثارة مشكلة على غرار ماحدث قبل ذلك وفي الضروف الحالية سيحمل الجميع على اجهزة الشرطة وستوجه لهم التهم جزافا سواء كانوا محقين او مخطئين لذلك نقول لكم يا رجال الشرطة اينما كنتم الله يحمل معكم ويلهمكم الصبر وطول البال فانتم في وضع لا تحسدون عليه سواء اخطأتم او اصبتم

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