تعرّف على إجابات أبرز 8 أسئلة حول خدمة "المواعيد"

الرياض (صدى):
نشر حساب الواصل العدلي عبر "تويتر" 8 أسئلة مكررة عن خدمة المواعيد .
وأوضح الحساب ان هذة الأسئلة هي هل يجب على المستفيد طباعة تذكرة الموعد؟ وأجاب بانه لا داعي لذلك، وسؤال آخر عن ما الخدمات التي يمكنني حجز موعد لها والذهاب للمرفق العدلي؟ وأجاب بأن أي خدمة يمكن إجراؤها الكترونيا.
وتابع الحساب الأسئلة المكررة هل يمكنني حجز أكثر من موعد؟ فأجاب يمكنك ولكن في أيام مختلفة ، وسؤال آخر عن ما هي الجهات العدلية التي يتطلب الحضور لها موعدا إلكترونيا؟ بأنها المحاكم وكتابات العدل ومباني الوزارة الأخرى.